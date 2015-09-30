Трехсторонний протокол по российскому газу будет подписан в ближайшее время - Демчишин

Трехсторонний протокол между Украиной, Евросоюзом и Россией о покупке нашей страной российского газа будет подписан в ближайшее время, сообщил журналистам министр энергетики и угольной промышленности Владимир Демчишин после заседания правительства.

"Подписание, думаю, в ближайшее время. … С нашей стороны все процедуры были выполнены", - сказал он.

По словам министра, детали соглашения уже согласованы, а дальнейшие действия являются лишь процедурными формальностями.

"Самое главное – что есть деньги и есть газ", – подчеркнул Демчишин.

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Как сообщал УНИАН, ранее Демчишин заявил, что Украина начнет закачку российского газа для прохождения отопительного сезона сразу после подписания трехстороннего протокола по так называемому зимнему пакету, однако при этом не остановит реверсных поставок топлива из Европы.

По словам Премьер-министра Арсения Яценюка, для прохождения отопительного сезона Украина должна закачать в хранилища не менее 19 миллиардов кубометров газа. На текущий момент запасы газа составляют 15,5 миллиарда кубометров.