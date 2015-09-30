ЕБРР выделил Украине $300 миллионов на закупку газа из ЕС

Совет директоров одного из основных кредиторов Украины Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) одобрил выделение нашей стране кредита в объеме 300 миллионов долларов для закупки Национальной акционерной компанией "Нафтогаз Украины" природного газа на европейском рынке и закачки его в подземные хранилища, что позволит провести отопительный сезон 2015-2016 годов.

Об этом говорится в заявлении ЕБРР, размещенном на сайте банка.

"Совет директоров Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) утвердил проект, предполагающий предоставление украинской национальной нефтегазовой компании "Нафтогаз Украины" кредит в размере до 300 миллионов долларов на закупку природного газа на европейском рынке для заполнения хранилищ на отопительный сезон", - говорится в заявлении банка.

В ЕБРР подчеркнули, что наряду с закупкой топлива, кредит также позволит профинансировать ряд смежный проектов, которые будут способствовать усилению энергетической безопасности Украины за счет диверсификации поставщиков и маршрутов поставки природного газа.

"Он тесно связан с предыдущим совместным проектом с НАК "Нафтогаз Украины", который был подписан между ЕБРР и Украиной в 2014 году и предусматривает модернизацию и ремонт ключевых участков западной части магистрального газопровода "Уренгой-Помары-Ужгород", являющегося одним из ключевых элементов газотранспортной системы Украины", - подчеркнули в ЕБРР, добавив, что оба проекта станут важной вехой в реформировании газового сектора Украины.

Как подчеркнул управляющий директор ЕБРР по энергетике и природным ресурсам Риккардо Пулити, кредитные средства позволят реализовать идею создания независимого регулятора на топливном рынке, усовершенствовать тарифную методологию, внедрить кодекс газовых сетей.

Программа усовершенствования корпоративного управления "Нафтогаза Украины" оплачивается из мультидонорского счета ЕБРР-Украина, который был создан Банком в 2014 году и финансируется Финляндией, Францией, Германией, Голландией, Швецией, Швейцарией, Великобританией, США, Данией, Японией и Норвегией.

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Как сообщал УНИАН, Украина к началу отопительного сезона 2015-2016 гг. и для гарантии бесперебойного транзита российского газа в ЕС должна увеличить объемы газа в своих подземных хранилищах до 19 миллиардов кубометров. На текущий момент Украина в хранилищах накоплено порядка 15,5 миллиарда кубометров топлива. Как ожидается, Украина сможет закупить в России порядка 2 миллиардов кубометров из недостающего объем. Остальной газ будет закуплен у европейских поставщиков. Финансирование закупки осуществляется как за счет собственных средств Украины – в объеме 500 миллионов долларов, так и за счет привлеченных денег: а именно – кредитных ресурсов ЕБРР и Всемирного банка.

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Справка УНИАН. ЕБРР является крупнейшим международным финансовым инвестором в Украине. По состоянию на 1 сентября 2015 года банк взял на себя обязательства относительно предоставления 11 миллиардов евро в рамках 346 проектов в стране.