Атомным станциям продолжают ограничивать выработку электроэнергии – "Энергоатом"

Национальная атомная энергогенерирующая компания "Энергоатом" заявляет об ограничении выработки электроэнергии на атомных электростанциях в условиях дефицита электроэнергии в стране, сообщает пресс-служба компании.

"Сегодня - когда на энергорынке глубокий системный дефицит энергоресурсов: воды нет, угля нет, газа нет, мазута как всегда нет, - атомные станции работают с диспетчерскими ограничениями", - говорится в официальном ответе "Энергоатома" на критику бизнесменом Константином Григоришиным в СМИ низкого коэффициента использования установленных мощностей атомных станций.

В сообщении отмечается, что в условиях дефицита ресурсов для ГЭС и ТЭС атомные станции работают с диспетчерскими ограничениями. Так, за январь-август 2015 года АЭС из-за балансовых ограничений недовыработали 1,8 миллиарда кВт-ч (недополучение компанией 682 миллионов гривень дохода).

Кроме того сообщается, что "Энергоатом" увеличил срок плановых ремонтов энергоблоков украинских АЭС из-за затянувшейся со стороны парламента ратификации кредитных соглашений с Европейским банком реконструкции и развития и Евроатомом на сумму 600 миллионов евро, которые планируется направить на повышения безопасности блоков АЭС.

"2 года понадобилось правительству и Верховной Раде для ратификации подписанных "Энергоатомом" еще в 2013 году кредитных соглашений с ЕБРР и Евроатомом на 600 миллионов евро. И только в 2015 году компания, выполнив все условия по Гарантийным и Кредитным соглашениям, получила возможность использовать кредитные средства для повышения безопасности АЭС. Каков результат этой задержки? Увеличение сроков ремонтных кампаний сегодня, чтобы наверстать упущенное время вчера", - заявили в "Энергоатоме".

В компании подчеркнули, что именно поэтому искусственно снижается важный показатель для атомщиков - коэффициент использования установленных мощностей (КИУМ).

Также в "Энергоатоме" сообщили, что длительность работ по продлению сроков эксплуатации энергоблоков связана с плохим финансированием, которое не обеспечивает в должном количестве Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ).

"За 5 лет до окончания срока эксплуатации Ривненского первого энергоблока "Энергоатом" пришел к НКРЭКУ с протянутой рукой за средствами на продление ресурса, чтобы размыть соответствующие работы на 4-5 лет ремонтных кампаний и не останавливать отдельно энергоблоки на 200-300 суток. Как это делается во всем цивилизованном мире", - говорится в сообщении.

"Вместо этого НКРЭКУ затянула процесс выделения средств до последнего, и то, что весь мир делает в течение 5-10 лет, "Энергоатом" был вынужден делать в очень сжатые сроки. Причем при полном соблюдении всех процедур госзакупок, которые настолько зарегулированы, что любой тендер может быть отменен или затянут из-за жалоб любых заинтересованных (или незаинтересованных) лиц", - добавили в госкомпании.

Как отмечается в сообщении, из-за этого страна недополучила 2,5 миллиарда кВт-ч электроэнергии, которая вдвое дешевле произведенной на тепловых электростанциях.

Пресс-служба также сообщает, что с начала 2000-х годов "Энергоатом" занимался вопросами регулирования мощности. В 2006 году на втором блоке Хмельницкой АЭС состоялись первые испытания работы в маневренном режиме.

Результатами, показанными вторым блоком Хмельницкой станции в 2006 году, атомщики были недовольны. Однако на следующие испытания "Энергоатом" получил разрешение от диспетчеров "Укрэнерго" только в этом году.

"В той ситуации, которая сложилась на энергорынке в конце 2014 года, на "Энергоатом" легла ответственность за содержание всей системы в целом. Когда владельцы ТЭС не смогли в достаточном объеме обеспечить генерацию углем, а гидроэлектростанции столкнулись с нехваткой водных ресурсов, только тогда выплыло на поверхность, что АЭС - таки да - выравнивают пиковые нагрузки", - подчеркнули в госкомпании.

При этом сообщается, что все генерации, кроме атомщиков, получают доплаты за маневренность. Между тем, диспетчера де-факто разгружают "не пригодные" к маневрам АЭС так же, как и другие виды генерации, только мешая регламентировать такую деятельность.

"Поэтому понятно, почему этой весной, когда "Энергоатом" сделал следующий шаг к регламентированию своей работы в маневренном режиме, мы столкнулись с информационным сопротивлением со стороны одного из игроков на энергорынке», - добавили в "Энергоатома".

Вместе с тем, в компании отметили, что "Энергоатом" всегда подчеркивал критическую необходимость достройки Ташлыкской гидроаккумулирующей атомной станции в составе 6 гидроагрегатов (на сегодня работает только два, пуск второго состоялся в 2007 году).

"Реализация этого проекта в полном объеме (шестью гидроагрегатами) является логической составляющей, которая позволит решить многие проблемы энергосистемы на юге страны, обеспечит не только сглаживание пиковых нагрузок, но и ликвидирует дефицит водных ресурсов в регионе", - говорится в сообщении.

При этом в пресс-службе сообщили, что слова Григоришина о тройном финансировании "Энергоатомом" достройки Ташлыкской ГАЭС не соответствуют действительности.

"Григоришин в своем интервью, очевидно, перепутал две гидроаккумулирующие электростанции - Днестровскую и Ташлыкскую. Потому что за годы, что прошли с момента пуска второго гидроагрегата (2008-2015 гг.), за счет тарифа и госбюджета профинансировано лишь около 580 миллионов гривень вместо 757 миллионов гривень запланированных, и против 1,5 миллиарда гривень (в старых, до 2014 года ценах) стоимости одной (а не четырех) установок ГАЭС", - уточнили в компании.

В то же время пресс-служба сообщает, что объем выработки и отпуска электроэнергии атомными станциями в энергосистему в ручном режиме планируют специалисты Министерства энергетики и угольной промышленности, а также госкомпании "Укрэнерго", при этом атомщики не могут добиться необходимого объема финансирования, когда НКРЭКУ не всегда учитывает в тарифе "Энергоатома" выплату налогов и не выделяет средства на необходимые программы.

"Например, в этом году "Энергоатом" заставляют начислить искусственно созданные обязательства по уплате в госбюджет части прибыли в 4,7 миллиарда гривень за 2014 год, когда чистый убыток НАЭК "Энергоатом" составил 6,5 миллиарда гривень - практически четверть всего дохода компании", - подчеркнули в госкомпании.

Как сообщают в пресс-службе, в 2007 году в тарифе "Энергоатома" на уплату налога на прибыль было предусмотрено 127,5 миллиона гривень, а начислено 342,6 миллиона гривень. Для покрытия дефицита "Энергоатом" взял нужную сумму в коммерческих банках, оставив себе обязательства по уплате кредита и налогов. В 2009 году ставки увеличились, но в тариф для уплаты налога на прибыль заложено 283,5 миллиона гривень при начислении 718 миллионов гривень.

"Далее по нарастающей: 2011 год - дефицит 695 млн, а уже в 2012 году компания оплатила 2,4 миллиарда гривень, хотя нам было выделено государством в тарифе 59 млн грн. Ежегодно "Энергоатом" заставляют брать дополнительные и дополнительные кредиты. Результатом сегодня, по состоянию на сентябрь 2015 года, имеем необеспеченный тарифом дефицит в 6,25 миллиарда гривен", - отмечается в сообщении.

Между тем сообщается, что госпредприятие "Энергорынок" снижает доходы "Энергоатома", не выплачивая своевременно средства за отпущенную электроэнергию, а также наращивает долги перед компанией.

"На сегодня "Энергорынок" должен нам 10,2 миллиарда гривень, которые ни один олигарх, политик, чиновник или эксперт не знает как вернуть. Кстати, было бы интересно услышать точку зрения Григоришина на то, как решить эту проблему", - заявили в госкомпании.

Вместе с тем пресс-служба отмечает, что "Энергоатом" совместно с НЭК "Укрэнерго" реализует два проекта, которые позволят выдать дополнительные 1,7 ГВт мощности - почти 2 неработающих атомных блока-миллионника, что тоже влияет на показатель КИУМ. Для реализации этих проектов в условиях информационной войны компания закупает 7 единиц трансформаторного оборудования на 331 миллион гривень у Запорожского завода трансформаторов, который считается лидером в своей отрасли.

"И не потому, что этот завод имеет мощное бизнес-лобби. А потому, что это: а) высококачественное оборудование; б) отечественный производитель; в) противостояние экспансии соседнего государства-агрессора», - уточнили в "Энергоатоме".

Кроме того, сообщается, что аналогичным образом в "Энергоатоме" намерены реализовать достройку третьего и четвертого блоков Хмельницкой АЭС без корпорации "Росатом", но в тесной кооперации с чешской компанией Skoda JS.

При этом в пресс-службе подчеркнули, что несмотря на то, что СМИ позиционируют Skoda как компанию с акционерным капиталом РФ, данная компания работает по законам и стандартам ЕС, оставляя именно там налоги, создавая рабочие места гражданам ЕС и полностью подчиняясь европейским нормам и правилам.

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Справка УНИАН. Госпредприятие "НАЭК "Энергоатом" – крупнейший производитель электроэнергии в Украине с долей совокупного производства около 50% в общем объеме производства электроэнергии Украины. На "Энергоатом" возложены функции эксплуатирующей организации, которая отвечает за безопасность эксплуатации всех АЭС страны.

По установленной мощности ядерных энергоблоков Украина занимает седьмое место в мире. Все реакторы типа ВВЭР. В Украине действуют 4 атомных электростанции с 15 энергоблоками, одна из которых, Запорожская АЭС, с 6 энергоблоками общей мощностью 6000 МВт является крупнейшей в Европе.