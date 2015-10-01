Ставка "Газпрома" на Азию может провалиться: Китай и Япония пересмотрели планы

Ставка "Газпрома" на поставки газа в Китай может не оправдаться, пишут "Ведомости".

Госплан Китая предполагает, что к 2020 г. потребление газа в стране превысит 360 млрд куб. м. Но CNPC ожидает, что спрос в лучшем случае достигнет 334 млрд куб. м, а в худшем – не превысит 269 млрд куб. м. В презентации говорится, что к 2020 г. Китай будет импортировать 75–80 млрд куб. м трубопроводного газа. Сейчас весь трубопроводный газ он получает из Туркмении и Мьянмы. В это же время начнутся поставки газа в небольших объемах из России по газопроводу «Сила Сибири». Всего по 30-летнему контракту «Газпром» будет продавать в Китай по 38 млрд куб. м газа в год.

Читайте также"Нафтогаз" увеличит размер исковых требований к "Газпрому"К 2030 г. сам Китай хочет добывать 270–346 млрд куб. м (в зависимости от успехов в разработке месторождений сланцевого газа), импортировать по трубам 120–130 млрд куб. м и еще 70–80 млрд куб. м в виде СПГ (в том числе из России).

«Газпром» планирует увеличить долю стран Азиатско-Тихоокеанского региона в общем объеме своего экспорта с нынешних 7 до 19% к 2020 г., сообщил ТАСС со ссылкой на председателя совета директоров компании Виктора Зубкова. К 2035 г. этот показатель достигнет 35%, заявил Зубков на X Евразийском форуме Kazenergy.

Получается, что, даже если другие страны не будут наращивать поставки трубопроводного газа в Китай, на «Газпром» к этому моменту придется не более 40–55 млрд куб. м в год.

Пересмотра прогноза спроса следовало ожидать – китайская экономика замедляется и, если раньше к 2020 г. прогнозировали трехкратный-четырехкратный рост потребления, теперь оно вырастет вдвое, говорит портфельный управляющий Financial Group Сергей Вахрамеев. Но и этот двукратный рост, скорее всего, все-таки позволит «Газпрому» нарастить поставки примерно до 60 млрд куб. м, вопрос – насколько это будет выгодно для монополии, рассуждает эксперт.

Кроме того, крупнейший в Азии потребитель СПГ – Япония ждет радикального изменения ценообразования на газ, сообщил заместитель гендиректора Tokyo Gas Ясунобо Оно. После аварии на АЭС «Фукусима» Японии пришлось покупать много дорогого СПГ для тепловых станций. Поставщики рассчитывали, что спрос на него будет расти. Но страна решила возобновить работу части АЭС. Первый блок был запущен в августе этого года, еще пять признаны соответствующими новым нормам, а всего заявки поданы на 25 блоков, сообщается в презентации Ясунобо Оно.

Если газ окажется неконкурентоспособен, то спрос на него в Японии снизится с нынешних 90 млн т СПГ в год до примерно 60 млн т к 2030 г., прогнозирует он. От российских поставщиков Япония, как и европейские потребители, ждет и более мягкого подхода к условию «бери или плати», добавил Ясунобо Оно.

Причем так же, как и Европа, Япония делает ставку на энергосбережение и возобновляемую энергетику, сообщил директор департамента Министерства экономики, торговли и промышленности Японии Тошихико Фуджии.