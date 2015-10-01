Приднепровская ТЭС возобновила работу после двухмесячного простоя

«В 03.45 начаты пусковые операции на энергоблоке № 8, который по состоянию на 17.40 несет нагрузку 38 МВт и продолжает набирать мощность. ДТЭК смог обеспечить накопление угля на Приднепровской ТЭС для начала отопительного сезона 2015-2016 — сейчас на складах ТЭС 72 тыс. тонн. В 15.44 ДТЭК Приднепровская ТЭС была синхронизирована с энергосистемой страны и несет согласованную с диспетчерской системой нагрузку, балансируя днепровский энергоузел», - говорится в сообщении компании.

Отмечается, что 1 августа 2015 г. Приднепровская ТЭС была вынужденно остановлена.

«Причина — отсутствие регулярных поставок антрацита из Донбасса, невозможность покупать такой уголь за рубежом из-за высокой цены, привязанной к валюте, и полумиллиардный долг ГП «Энергорынок» и потребителей Днепропетровска за уже отпущенные энергетиками электроэнергию и тепло», - утверждают в ДТЭК.

По их информации, решение остановить станцию было принято для накопления необходимого запаса топлива к началу отопительного сезона.

Приднепровская ТЭС производит электроэнергию и обеспечивает теплом 200 тыс. жителей левобережной части Днепропетровска, отмечают в компании.

Сообщается, что Приднепровская ТЭС возобновила свою работу благодаря накоплению проектных антрацитовых углей от своих традиционных поставщиков — шахт в Луганской области ДТЭК «Ровенькиантрацит» и ДТЭК «Свердловантрацит». Эти угледобывающие предприятия перерегистрированы на территорию, подконтрольную украинской власти и работают в соответствии с государственным законодательством.

Как сообщал УНИАН, 3 августа министр энергетики и угольной промышленности Украины Владимир Демчишин назвал инсинуацией и желанием создать ажиотаж в энергетической сфере остановку Приднепровской ТЭС.