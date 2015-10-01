Нефть марки Brent приблизилась к $49 за баррель

Сегодня утром фьючерсы на Brent подорожали на $0,39 до $48,76 за баррель, а фьючерсы на WTI - на $0,65 до $45,74, пишет Рейтер.

Мировое потребление нефти в первом полугодии выросло на 3,3 процента по сравнению с тем же периодом прошлого года до 71,4 миллиона баррелей в сутки, согласно расчетам Joint Oil Data Initiative (JODI).

Трейдеры отмечают также повышенные политические риски, связанные с несогласованными бомбардировками Сирии ВВС США и России.

Несмотря на рост котировок фьючерсов, цены на физическом рынке снижаются из-за замедления экономического роста в Азии, угрожающего спадом потребления топлива.

Средняя цена нефти Dubai в сентябре снизилась до минимальной с февраля 2009 года - $45,375, сообщили трейдеры. Южная Корея в сентябре снизила импорт нефти на 0,8 процента по сравнению с прошлым годом до 76,1 миллиона баррелей, согласно предварительным данным.

За последние два дня появились новые признаки медленного роста экономики в Азии: производственная активность в Китае в сентябре снизилась второй месяц подряд, а настроение японских производителей ухудшилось в третьем квартале.