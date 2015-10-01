В Украине вступил в силу закон о рынке газа – "Нафтогаз" теряет монополию

В Украине 1 октября 2015 года вступил в силу закон о рынке природного газа, в соответствии с которым крупнейший в Украине государственный энергохолдинг «Нафтогаз Украины» теряет монополию на этом рынке.

«Мы фактически строим полностью европейскую немонополизированную систему рынка природного газа, где поставщик сам определяется, кому продавать и где, покупатель сам определяет, у кого покупать», - заявил накануне премьер-министр Арсений Яценюк, комментируя вступление в силу закона.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада Украины в апреле 2015 года приняла предложенный правительством Закон «О рынке природного газа».

Справка УНИАН. НАК «Нафтогаз Украины» – крупнейшая государственная вертикально интегрированная нефтегазовая компания Украины, предприятия которой добывают более 97% газа и нефти в стране.

НАК занимается разработкой месторождений, добычей нефти и газа, их транспортировкой, а также реализацией нефтепродуктов через собственную сеть АЗС.