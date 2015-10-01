Кабмин назначил исполняющего обязанности руководителя Зоны отчуждения ЧАЭС

Соответствующее решение закреплено в распоряжении Кабмина №1004-р от 23 сентября этого года.

"Назначить Петрука Виталия Викторовича исполняющим обязанности главы Государственного агентства Украины по управлению Зоной отчуждения до назначения в установленном порядке главы этого агентства", - сказано в документе.

Как сообщал УНИАН, 23 сентября Кабинет министров по предложению премьер-министра Украины Арсения Яценюка принял решение уволить с занимаемой должности главу Государственного агентства по управлению Зоной отчуждения Юрия Антипова за выявленные злоупотребления, который занимал этот пост с мая текущего года.

Глава правительства отметил, что решение об увольнении руководителя Зоны отчуждения основано на обращении Европейского банка реконструкции и развития, а также на фактах невыполнения поручений правительства.

Также Яценюк поручил назначить временного управляющего Зоной отчуждения сроком на один месяц, а затем провести прозрачный кадровый конкурс на должность главы ведомства.

Справка УНИАН. Зона отчуждения Чернобыльской АЭС, называемая также Чернобыльская зона отчуждения, а в 1986-1987 гг. именовавшаяся 30-километровой зоной, — запрещенная для свободного доступа территория, подвергшаяся интенсивному загрязнению радионуклидами вследствие аварии на Чернобыльской атомной электростанции.

Чернобыльская зона включает в себя север Иванковского района Киевской области, где расположены непосредственно электростанция, города Чернобыль и Припять, север Полесского района Киевской области.