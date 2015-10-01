"Укрнафта" выплатила "Нафтогазу" 200 миллионов гривень дивидендов за 2014 год

Об этом на встрече с журналистами сказал председатель правления «Укрнафты» Марк Роллинс.

«Мы на этой неделе заплатили 200 млн грн. Собираемся в ближайшее время выплатить оставшуюся сумму», - сказал Роллинс, добавив, что миноритарные акционеры пока не получили свои дивиденды.

По словам Роллинса, выплата дивидендов государству в лице НАК «Нафтогаз Укарины» является его приоритетным направлением. Вторым по значимости направлением для него является решение вопросов задолженности по налогам, сумма по которым достигает около 9 млрд грн. Именно по этим вопросам, по словам главы «Укранфты», он и встречался с главой ГФС Романом Насировым и министром финансов Натальей Яресько.

Как ранее сообщал УНИАН, «Укрнафта» направит на выплату дивидендов 100% своей чистой прибыли за 2014 год, которая в денежном выражении составляет 1,264 млрд грн.

Стоит отметить, что на рассмотрение акционеров выносилось два проекта решения по выплате дивидендов. Первый проект решения был внесен миноритарным акционером «Укрнафты» компанией Littop, владеющей около 13% акций предприятия.

Компания предлагала направить на выплату дивидендов 50% от чистой прибыли «Укрнафты» за 2014 год. Остальные средства - направить на инвестиции и развитие компании.

Второй проект решения был внесен наблюдательным советом «Укрнафты», большинство членов которого представляет интересы государственного «Нафтогаза», владеющего 50% + 1 акция предприятия.

Государственный акционер предложил направить 100% прибыли компании на выплату дивидендов.

Выступая на общем собрании акционеров, представитель компании Littop отметил некую несправедливость предложения мажоритарного акционера в лице «Нафтогаза», сообщив, что в другой компании - «Укргазвыдобування», где «Нафтогазу» принадлежит 100% акций, было принято решение всю чистую прибыль газодобывающего предприятия направить на его развитие.

В своем выступлении представитель компании Littop сослался на заявление министра энергетики и угольной промышленности Владимира Демчишина, сделанное им в апреле 2015 года.

«Укрнафта» по результатам деятельности 2003-2010 годов уже осуществила выплату дивидендов на сумму 9,093 млрд грн, из которых 4,656 млрд грн пришлось на долю акций НАК «Нафтогаз Украины», то есть поступило в бюджет страны.