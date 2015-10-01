Ведущие европейские газотрейдеры заинтересовались поставками газа в Украину

Ведущие европейские газотрейдеры готовы участвовать в тендерах на поставку европейского газа в Украину, оплата которого будет осуществляться за средства кредита Европейского банка реконструкции и развития.

Об этом на своей странице в социальной сети Facebook сообщил заместитель министра финансов Украины Артем Шевалев.

30 сентября Совет директоров ЕБРР принял решение о предоставлении Украине кредита в 300 миллионов долларов на закупку газа на европейских рынках и реформу нефтегазового сектора.

"Предварительные квалификационные процедуры тендеров, которые пройдут под контролем ЕБРР, начались на прошлой неделе. Все ведущие европейские трейдеры участвуют!", - написал Шевалев, отметив, что решение ЕБРР по сути "историческое и революционное".

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Как сообщал УНИАН, наряду с закупкой топлива, кредит в 300 миллионов долларов также позволит профинансировать ряд смежный проектов, которые будут способствовать усилению энергетической безопасности Украины за счет диверсификации поставщиков и маршрутов поставки природного газа. Как подчеркивали в ЕБРР, кредит тесно связан с предыдущим совместным проектом с НАК "Нафтогаз Украины", который был подписан между ЕБРР и Украиной в 2014 году и предусматривает модернизацию и ремонт ключевых участков западной части магистрального газопровода "Уренгой-Помары-Ужгород".