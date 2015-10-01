Российская нефть за год подешевела более чем в 2 раза
За январь-сентябрь текущего года средняя цена нефти составила 54,41 доллара за баррель против 105,07 доллара за аналогичный период прошлого года.
Средняя за сентябрь цена на нефть марки Urals, основного товара российского экспорта, снизилась в 2,05 раза по сравнению с прошлым годом и составила 46,66 доллара за баррель, сообщает Прайм.
В сентябре 2014 года средняя цена нефти Urals составляла 95,84 доллара за баррель.
За январь-сентябрь текущего года средняя цена нефти составила 54,41 доллара на баррель против 105,07 доллара за аналогичный период прошлого года.
"Минэкономразвития исходит в своем прогнозе из цены нефти в 50 долларов за баррель в 2016 году, на 2015 официальный прогноз министерства составляет также 50 долларов за баррель", - говорится в сообщении.
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В 2014 году среднегодовая цена нефти Urals сложилась на уровне 97,6 доллара за баррель, снизившись к показателю предыдущего года на 9,53%. Экономика РФ в прошлом году, по оценке Минэкономразвития, выросла на 0,6%.