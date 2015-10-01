Российская нефть за год подешевела более чем в 2 раза

Средняя за сентябрь цена на нефть марки Urals, основного товара российского экспорта, снизилась в 2,05 раза по сравнению с прошлым годом и составила 46,66 доллара за баррель, сообщает Прайм.

В сентябре 2014 года средняя цена нефти Urals составляла 95,84 доллара за баррель.

За январь-сентябрь текущего года средняя цена нефти составила 54,41 доллара на баррель против 105,07 доллара за аналогичный период прошлого года.

"Минэкономразвития исходит в своем прогнозе из цены нефти в 50 долларов за баррель в 2016 году, на 2015 официальный прогноз министерства составляет также 50 долларов за баррель", - говорится в сообщении.

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В 2014 году среднегодовая цена нефти Urals сложилась на уровне 97,6 доллара за баррель, снизившись к показателю предыдущего года на 9,53%. Экономика РФ в прошлом году, по оценке Минэкономразвития, выросла на 0,6%.