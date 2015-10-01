Украина в сентябре импортировала газ только из Словакии

Об этом свидетельствуют данные оператора газотранспортной системы Венгрии, компании FGSZ.

По ее данным, Украина в августе импортировала всего 40,278 тыс. куб. м природного газа при технической возможности около 500 млн куб. м в месяц.

Также, по данным FGSZ, импорт газа из Венгрии не осуществляется и на начало октября.

По данным словацкой компании Eustream, Украина в сентябре импортировала из Словакии около 800 млн куб. м газа.

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Как сообщал УНИАН, 1 июля Украина приостановила импорт газа из РФ.

Осенью 2015 года начала получать средства от международных финансовых организаций на закупку природного газа для закачки в подземные хранилища в объеме, который необходим для нормального прохождения предстоящего отопительного сезона.