Украина в сентябре импортировала газ только из Словакии

14:59, 01 октября 2015
Энергетика
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Украина на протяжении сентября не осуществляла импорт природного газа из Венгрии, отдавая предпочтение поставкам углеводородов из Словакии. 

Фото УНИАН

Об этом свидетельствуют данные оператора газотранспортной системы Венгрии, компании FGSZ. 

По ее данным, Украина в августе импортировала всего 40,278 тыс. куб. м природного газа при технической возможности около 500 млн куб. м в месяц. 

Также, по данным FGSZ, импорт газа из Венгрии не осуществляется и на начало октября. 

По данным словацкой компании Eustream, Украина в сентябре импортировала из Словакии около 800 млн куб. м газа. 

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Как сообщал УНИАН, 1 июля Украина приостановила импорт газа из РФ. 

Осенью 2015 года начала получать средства от международных финансовых организаций на закупку природного газа для закачки в подземные хранилища в объеме, который необходим для нормального прохождения предстоящего отопительного сезона.

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