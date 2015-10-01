"Газпром" увеличил до 100% свою долю в трех компаниях по хранению газа в Европе

"Газпром" и немецкая Wintershall Holding GmbH (100% дочернее предприятие концерна BASF SE) завершили обмен активами, говорится в сообщениях компаний, передает РИА Новости.

В результате обмена активами BASF расширяет сферу добычи нефти и газа и выходит из бизнеса по торговле и хранению газа. "Газпром" в свою очередь увеличил до 100% свою долю в компаниях по торговле и хранению газа в Европе Wingas, Wieh (Wintershall Erdgashandelshaus Berlin), Wiee (Wintershall Erdgashandelshaus Zug), а также получил 50% в компании Winz, которая ведет разведку и добычу углеводородов в Северном море.

Компания Wintershall получила 25,01% в проекте по разработке и освоению участков 4А и 5А ачимовских отложений Уренгойского нефтегазоконденсатного месторождения.

Читайте такжеСтавка "Газпрома" на Азию может провалиться: Китай и Япония пересмотрели планы

Освоение двух блоков Wintershall и "Газпром" будут осуществлять совместно. Согласно плану разработки, общие углеводородные запасы участков IV и V составляют 274 миллиарда кубометров природного газа и 74 миллиона тонн конденсата, что соответствует в целом 2,4 миллиарда баррелей нефтяного эквивалента. Предполагается, что на этапе достижения проектной мощности объем добычи на обоих участках достигнет не менее восьми миллиардов кубометров газа в год. Начало производства намечено на 2018 год.

Читайте также"Газпром" и Shell продолжат осваивать шельф Сахалина вопреки санкциям

В декабре 2013 года "Газпром" и Wintershall подписали основное соглашение об обмене активами. Wintershall — дочернее предприятие концерна BASF. Компания более 75 лет занимается поиском и добычей нефти и газа. Концерн осуществляет свою деятельность в Европе, Северной Африке, Южной Америке, а также в России и Прикаспийском регионе.