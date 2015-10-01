Транзит российского газа через Украину в сентябре увеличился на 49%

Об этом говорится в сообщении оператора ГТС Украины – госкомпании «Укртрансгаз».

По сравнению с августом 2015 года транзит российского газа в сентябре 2015 года сократился на 13,9%.

Как отметили в компании, за 9 месяцев текущего года через украинскую газотранспортную систему для европейских потребителей было транспортировано 48,2 млрд куб. м газа, что на 4% меньше аналогичного периода прошлого года.

По состоянию на утро 1 октября суточное поступление газа через отечественную ГТС для потребителей Европы и Молдовы составляет 206,1 млн куб. м, что на 64% больше, чем на аналогичную дату прошлого года.

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Как сообщал УНИАН, «Укртрансгаз» прогнозирует по итогам 2015 года падение объемов транзита российского газа через территорию Украины в страны Европейского Союза на 17,7% по сравнению с 2014 годом - до 51 млрд куб. м с 62 млрд куб. м.