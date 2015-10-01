Режим Асада гарантирует высокие доходы "Газпрома" - СМИ

Свержение режима Башара Асада в Сирии грозит изменением баланса на европейском газовом рынке, так как в этом случае Катар может построить прямой газопровод через сирийскую территорию до Турции, сообщает Газета.ру.

"Именно Сирия является оптимальным маршрутом для поставок в Турцию, а далее — в Европу газа из Катара, уже являющегося одним из крупнейших поставщиков на рынки ЕС", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Катар поставляет на мировой рынок около 77 миллионов тонн сжиженного природного газа в год, что эквивалентно примерно 106 миллиардов кубометров. Порядка трети этих объемов идет в Европу.

"В последние годы "Газпром" обеспечивает около 25–30% европейского рынка. Доля Катара, по информации издания, примерно в четыре раза меньше, но может вырасти при условии строительства трубы. При этом экспорт "Газпрома" сокращается: по итогам первого полугодия 2015 года он по сравнению с аналогичным периодом 2014 года сократился на 8% и составил 74,275 миллиардов кубометров", - подчеркивает автор статьи.

Но даже в случае свержения режима Асада нестабильность в регионе сохранится. Кроме того, сейчас у Катара на газовом рынке Европы появился новый сильный конкурент — Иран, который после снятия международных санкций также может начать поставки в ЕС. А запасы Ирана, по оценке британской ВР, являются крупнейшими в мире — около 34 триллионов кубометров (17–18% от мировых).

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Уже обсуждаются поставки иранского газа в Европу, которая в этом крайне заинтересована, в первую очередь потому, что это позволит снизить зависимость от России. В середине сентября The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщала, что крупнейшие европейские энергетические компании (германские RWE AG и E.On, французские Total и Engie, британская ВР, британо-нидерландская Royal Dutch Shell, норвежская Statoil и испанская Repsol) намерены широко инвестировать в иранский газовый сектор, рассчитывая опередить в этом отношении Америку и Китай.