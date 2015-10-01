Минэнергоугля хочет привлечь МВФ к реформированию угольной отрасли Украины

Министерство энергетики и угольной промышленности хочет привлечь Международный валютный фонд, ключевого кредитора Украины, к реформированию угольной отрасли страны, для которой более года отсутствует прямая бюджетная дотация.

Об этом на общественном совете при Минэнергоугля сообщил министр энергетики и угольной промышленности Владимир Демчишин.

"Я недавно встречался с представителями МВФ. Они понимают проблему (угольной отрасли Украины- УНИАН). Мы договорились, что в ближайшее время у нас будет встреча. Я хочу, чтобы у нас была отдельная программа, прямая, не через бюджет, их целевая программа под реорганизацию, реформирование угольной промышленности", - сказал министр.

"Если они не согласятся, то, может, они как-то делегируют эту функцию на ЕБРР или Мировой банк", - добавил он.

По словам Демчишина, на данный момент государство не в состоянии осуществлять дотации угольной отрасли, на которую ранее направлялось свыше 10 миллиардов гривень в год.

Стоит отметить, что МВФ не занимается финансовой поддержкой каких-либо отдельных отраслей экономики.

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Как сообщал УНИАН, в конце июля 2015 года министр энергетики Владимир Демчишин заявил, что Министерство энергетики и угольной промышленности хочет возобновить прямую дотацию государственных шахт из бюджета для покрытия разницы между себестоимостью добычи и продажей угля.

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Справка УНИАН. В 2014 году на дотации угольным предприятиям планировалось выделить 12 миллиардов гривень, однако из-за боевых действий на востоке Украины, где находятся большинство шахт, было выделено около 9 миллиардов гривень.

С начала 2015 года прямая дотация государственных шахт из бюджета фактически не осуществлялась.