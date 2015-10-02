Цены на нефть продолжили рост на фоне ситуации в Сирии

На мировых торгах в пятницу, 2 октября, цены на нефть растут на фоне ситуации в Сирии, свидетельствуют данные торгов.

Так, Brent уже подорожала на 1,36% - до $48,34 за баррель, а WTI - на 1,83%, до $45,56.

Читайте такжеИран начал переговоры с нефтяными компаниями Total, Eni и SaipemКак сообщал УНИАН, 30 сентября Совет федерации РФ разрешил использовать российские военно-воздушные силы в Сирии.

Тогда глава администрации президента РФ Сергей Иванов заявил, что Россия будет использовать военно-воздушные силы только для борьбы с боевиками «Исламского государства». 30 сентября и 1 октября российские ВВС нанесли авиаудары в Сирии.

Между тем, несмотря на рост цен на нефть, эксперты подчеркивают - рыночные показатели остаются слабыми, а это будет способствовать снижению стоимости нефти в ближайшее время.