Саудовская Аравия снизит цены на нефть для Азии - СМИ

Саудовская Аравия, как ожидается, снизит отпускные цены в ноябре на поставки нефти в Азию после того, как цена на "черное золото" марки Dubai в сентябре сократилась, сообщают РИА Новости.

"Таким образом,это позволит Саудовской Аравии в очередной раз сохранить свою долю на мировом нефтяном рынке. Участники торгов, тем не менее, не ожидают серьезного снижения цен со стороны королевства, поскольку ситуация на рынке позволяет обойтись небольшим сокращением", - говорится в сообщении.

Большинство трейдеров считает, что Саудовская Аравия снизит отпускные цены на 1,5-2 доллара за баррель. "Их цены вполне конкурентоспособны, поэтому они не должны их сильно снижать", - подчеркивает издание.

Отмечается, что государственная нефтяная компания Саудовской Аравии Saudi Arabian Oil Co. (Aramco) регулирует стоимость своей нефти на основе ежемесячных изменений цен между ценой ближайшего и третьего месяцев физической поставки нефти марки Dubai

"Снижение цен может позволить Саудовской Аравии увеличить поставки нефти в Азию, тем более что пиковый сезон потребления закончен и нефтеперерабатывающие заводы имеют свободные мощности", - подчеркивает издание.

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С лета 2014 года нефтяные котировки снизились более чем вдвое, приблизившись в начале текущего года к 45 долларам за баррель марки Brent. Обвал цен ускорило решение предыдущего саммита ОПЕК от 27 ноября 2014 года сохранить квоту на добычу нефти картелем на уровне 30 миллионов баррелей в день.