Украина и Россия в "нормандском формате" обсудят подписание газового соглашения

Украина и Россия 2 октября в Париже в «нормандском формате» обсудят механизм подписания нового газового соглашения на зимний период.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в Киеве журналистам сообщил министр энергетики и угольной промышленности Владимир Демчишин.

«Газовый вопрос (в «нормандском формате — УНИАН) — это следующий шаг: каким образом мы подписываем этот договор и двигаемся дальше», - сказал Демчишин.

При этом министр отметил, что сам текст газового договора сторонами уже согласован и основные его параметры устраивают Украину.

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Как сообщал УНИАН, Украина к началу отопительного сезона 2015-2016 гг. и для гарантии бесперебойного транзита российского газа в ЕС должна увеличить объемы газа в своих подземных хранилищах до 19 млрд куб. м.

На текущий момент в хранилищах накоплено порядка 15,5 млрд кубометров топлива.

Как ожидается, Украина сможет закупить в России порядка 2 млрд кубометров из недостающего объема. Остальной газ будет закуплен у европейских поставщиков. Финансирование закупки осуществляется как за счет собственных средств Украины – в объеме 500 млн долл., так и за счет привлеченных денег: а именно – кредитных ресурсов ЕБРР и Всемирного банка.

По словам министра энергетики Владимира Демчишина, трехсторонний протокол между Украиной, Евросоюзом и Россией о покупке нашей страной российского газа будет подписан в ближайшее время.