Главу "Укрэнерго" отстранили от должности - проводят расследование

Глава оператора энергосистемы Украины госкомпании «Укрэнерго» Юрий Касич отстранен от исполнения своих обязанностей из-за многочисленной критики в его адрес, сообщил журналистам министр энергетики и угольной промышленности Украины Владимир Демчишин.

«Отстранили от исполнения обязанностей генерального директора. Проводим расследование. Против Касича у меня нет никаких замечаний, но поскольку было много разных обращений, мы для того, чтобы провести объективное расследование, его отстранили», - сказал Демчишин.

По его словам, временно исполняющим обязанности генерального директора «Укрэнерго» назначен первый заместитель директора предприятия Всеволод Ковальчук.

Также Демчишин отметил, что на процесс конкурсного отбора руководителя «Укрэнерго» ситуация с действующим главой компании не повлияет.

Как ранее сообщал УНИАН, Юрий Касич возглавлял "Укрэнерго" в конце декабря 2014 года.

14 июля 2015 года Национальная комиссия по регулированию в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) утвердила госкомпании «Укрэнерго» инвестиционную программу на 2015 год в размере 6,959 млрд грн.

Представляя инвестиционную программу, генеральный директор «Укрэнерго» Юрий Касич сообщил, что часть средств пойдет на закупку трансформаторов.

После утвержденной инвестпрограммы «Укрэнерго» объявило тендер на закупку трансформаторов. По сообщениям в СМИ, госкомпания собиралась купить трансформаторы по завышенной вдвое цене. Также СМИ предположили, что победителем тендера станет предприятие «Запорожтрансформатор», подконтрольное российскому бизнесмену Константину Григоришину.

«Запорожтрансформатор» входит в группу «Энергетический стандарт» и является одним из крупнейших в мире изготовителей трансформаторного оборудования. Предприятие производит силовые трансформаторы, электрические реакторы, системы мониторинга трансформаторов.

Премьер-министр Украины Арсений Яценюк поручил Государственной финансовой инспекции провести проверку государственных закупок в госкомпании «Укрэнерго», после того как компания решила потратить около 2 млрд грн на закупку трансформаторов в избыточном количестве.