Демчишин не знает, кто обещал Путину купить газа на $3 миллиарда

Украина не имеет обязательств перед российской компанией "Газпром" по закупке газа на сумму свыше 500 миллионов долларов в зимний период, несмотря на то, что российский президент Владимир Путин оценил сумму поставок природного газа этой зимой в 3 миллиарда долларов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в Киеве журналистам сообщил министр энергетики и угольной промышленности Украины Владимир Демчишин.

"500 миллионов долларов, которые зарезервированы, действительно пойдут на закупку газа у "Газпрома". Это приблизительно 2 - 2,2 миллиарда кубометров", - сказал Демчишин.

"В дальнейшем у нас никаких обязательств нет (перед "Газпромом" - УНИАН). Мы будем закупать российский газ по мере необходимости и возможности, но пока что никаких договоренностей и обещаний нет", - добавил он.

Вместе с тем, комментируя вчерашнее заявление российского президента, Демчишин отметил, что 3 миллиарда долларов это примерно 12 миллиардов кубометров российского газа.

"Я надеюсь, что мы столько не будем потреблять. Это достаточно большой объем", - сказал министр энергетики Украины.

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Ранее, 30 сентября 2015 года, президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с членами правительства сообщил, что Украине в течение зимы за поставки российского газа придется заплатить около 3 миллиардов долларов.

По словам премьер-министра Украины Арсения Яценюка, Украина нуждается в 1,3 миллиарда долларов на закупку импортного природного газа для прохождения отопительного сезона 2015-2016 гг.

Украина к началу отопительного сезона 2015-2016 гг. и для гарантии бесперебойного транзита российского газа в ЕС должна увеличить объемы газа в своих подземных хранилищах до 19 миллиардов кубометров.

1 июля Украина приостановила импорт газа из РФ и значительно сократила его закупку в странах ЕС.

"Нафтогаз Украины" планирует в начале октября подписать трехстороннее соглашение на поставки российского природного газа.