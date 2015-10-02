Порошенко одобрил денонсацию соглашения с Россией о достройке Хмельницкой АЭС

Президент Украины Петр Порошенко подписал закон о денонсации соглашения с Российской Федерацией о достройке двух энергоблоков на Хмельницкой атомной электростанции.

Как сообщается на сайте Верховной Рады, закон был возвращен 2 октября 2015 года с подписью президента.

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Как сообщал УНИАН, согласно программе правительства, Украина планирует до 2020 года завершить строительство двух энергоблоков на Хмельницкой атомной электростанции, фундамент которых был заложен еще во времена СССР.

В то же время, в документе не уточняется, по каким технологиям планируется достройка энергоблоков №3 и №4 на Хмельницкой АЭС.

Победителем международного конкурса по выбору типа реакторной установки для строительства 3-го и 4-го энергоблоков Хмельницкой АЭС в октябре 2008 года стала российская компания "Атомстройэкспорт". В конкурсе, кроме "Атомстройэкспорта", принимали участие американская Westinghouse и южнокорейская KEPCO.

Глава "Энергоатома" Юрий Недашковский в конце 2014 года заявил, что Украина может денонсировать соглашение с Россией из-за отсутствия со стороны последней каких-либо подвижек в реализации этого проекта. Заменить "Росатом" в реализации проекта достройки энергоблоков на Хмельницкой АЭС может чешская Skoda.

"Энергоатом" намерен использовать не менее 70% украинского оборудования при достройке 3-го и 4-го энергоблоков Хмельницкой АЭС.

На сегодняшний день готовность энергоблока №3 составляет 75%, а блока №4 – 25%.