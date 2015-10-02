В России заявили, что могут поставлять Украине газ и без подписей под протоколом

Россия готова поставлять Украине природный газ в любых заявленных и оплаченных ею объемах, заявил журналистам министр энергетики РФ Александр Новак, передает РИА Новости.

По его словам, зимний пакет поставок газа в Украину уже работает. "И все, что нужно, сделано, осталось только Украине заплатить деньги и получить газ. С нашей стороны подписан протокол, со стороны Украины — они рассматривают свои организационные вопросы", — сказал министр журналистам, отметив, что со стороны Еврокомиссии тоже почти все готово.

"Ждем Украину. Но, чтобы купить газ, никаких протоколов не нужно. Это чисто политически не обязывающий, формальный документ, который не препятствует нам, чтобы осуществлять взаимодействие по нашим договоренностям в соответствии с контрактом по режиму предоплаты и так далее. То есть мы готовы поставить столько газа, сколько будет поставлено денег в соответствии с установленной ценой на уровне Польши", — добавил Новак.

"Хочу еще раз подчеркнуть. Не надо зацикливаться на юридически обязывающем документе, который кто-то ждет. Мы с вами жили и до этого всегда без всяких юридически обязывающих документов. Второй квартал, как вы помните, вообще никаких документов не было, было подписанное заявление, была предоставлена скидка и Украина покупала газ", — сказал министр.

Как сообщал УНИАН, Украина и Россия 2 октября в Париже в «нормандском формате» обсудят механизм подписания нового газового соглашения на зимний период.

Украина к началу отопительного сезона 2015-2016 гг. и для гарантии бесперебойного транзита российского газа в ЕС должна увеличить объемы газа в своих подземных хранилищах до 19 млрд куб. м.

На текущий момент в хранилищах накоплено порядка 15,5 млрд кубометров топлива.

Как ожидается, Украина сможет закупить в России порядка 2 млрд кубометров из недостающего объема. Остальной газ будет закуплен у европейских поставщиков. Финансирование закупки осуществляется как за счет собственных средств Украины – в объеме 500 млн долл., так и за счет привлеченных денег: а именно – кредитных ресурсов ЕБРР и Всемирного банка.

По словам министра энергетики Владимира Демчишина, трехсторонний протокол между Украиной, Евросоюзом и Россией о покупке нашей страной российского газа будет подписан в ближайшее время.