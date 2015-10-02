"Укрэнерго" объявило тендер на закупку скандальных трансформаторов

Госкомпания «Укрэнерго», оператор энергосистемы Украины, 2 октября объявила тендер на поставку 22 трансформаторов общей стоимостью 2,047 млрд грн, необходимость закупки которых вызвала критику со стороны премьер-министра Арсения Яценюка, а СМИ связывают данную сделку с интересами российского бизнесмена Константина Григоришина.

Согласно сообщению «Укрэнерго» на сайте «Государственные закупки», на протяжении 2016 года поставки трансформаторов должны осуществляться на следующие подразделения «Укрэнерго»: Западная Энергосистема; Юго-Западная Энергосистема; Днепровская ЭС; Донбасская ЭС; Северная ЭС, Центральная ЭС.

Заявки на участие в конкурсе принимаются до 12 ноября 2015 года.

Как ранее сообщал УНИАН, 2 октября 2015 года глава «Укрэнерго» Юрий Касич отстранен от исполнения своих обязанностей из-за многочисленной критики в его адрес.

В конце июля 2015 года Служба безопасности Украины заблокировала тендер львовского подразделения госкомпании «Укрэнерго» на закупку трансформаторов, стоимость которых была завышена на 40%.

14 июля 2015 года Национальная комиссия по регулированию в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) утвердила госкомпании «Укрэнерго» инвестиционную программу на 2015 год в размере 6,959 млрд грн.

Представляя инвестиционную программу, генеральный директор «Укрэнерго» Юрий Касич сообщил, что часть средств пойдет на закупку трансформаторов.

После утвержденной инвестпрограммы «Укрэнерго» объявило тендер на закупку трансформаторов. По сообщениям в СМИ, госкомпания собиралась купить трансформаторы по завышенной вдвое цене. Также СМИ предположили, что победителем тендера станет предприятие «Запорожтрансформатор», подконтрольное российскому бизнесмену Константину Григоришину.

«Запорожтрансформатор» входит в группу «Энергетический стандарт» и является одним из крупнейших в мире изготовителей трансформаторного оборудования. Предприятие производит силовые трансформаторы, электрические реакторы, системы мониторинга трансформаторов.

Премьер-министр Украины Арсений Яценюк поручил Государственной финансовой инспекции провести проверку государственных закупок в госкомпании «Укрэнерго», после того как компания решила потратить около 2 млрд грн на закупку трансформаторов в избыточном количестве.