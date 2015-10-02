Украина возобновила поставки электроэнергии в Польшу

Украина, после годового перерыва, 2 октября возобновила коммерческие поставки электроэнергии в Польшу, говорится в сообщении госкомпании «Укрэнерго».

«Согласно утвержденному министром энергетики и угольной промышленности Украины «прогнозному балансу электрической энергии ОЭС Украины на октябрь 2015 года», блок №7 Добротворской ТЭС ДТЭК «Западэнерго» в 01:02 02.10.2015 включен на ВЛ - 220 кВ «Добротворская ТЭС – Замость», для выполнения экспортных поставок электроэнергии из Украины в Республику Польша. Нагрузка блока составляет 135 МВт», - говорится в сообщении «Укрэнерго».

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Стоит отметить, что в конце лета – начале осени Украина оказывала аварийную помощь Польше, оказавшейся в сложной ситуации с энергоснабжением вследствие аномально жаркой погоды.