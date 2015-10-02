"Укрнафта" полностью выплатила "Нафтогазу" дивиденды за 2014 год

Крупнейшая в Украине нефтедобывающая компания «Укрнафта» выполнила в полном объеме свои обязательства по выплате дивидендов за 2014 г. перед мажоритарным акционером - НАК «Нафтогаз Украины», в государственный бюджет перечислено 632,3 млн грн.

Об этом сообщается на сайте компании.

Согласно сообщению, дивиденды начислены в размере 23,32 грн на одну акцию.

В компании напомнили, что 22 июля на общем собрании акционеров принято решение о распределении 99,99% чистой прибыли (1,26 млрд грн) на выплату дивидендов. Выплаты должны быть осуществлены в срок до 3 октября 2015 г. Выплата дивидендов мажоритарному акционеру НАК «Нафтогаз Украины» осуществляется путем перечисления соответствующей суммы в государственный бюджет Украины.

Как сообщал УНИАН, 1 октября на встрече с журналистами новый председатель правления «Укрнафты» Марк Роллинс сообщил, что на этой неделе «Укрнафта» выплатила «Нафтогазу» 200 млн грн из предусмотренных 632,3 млн грн и в ближайшее время намерена выплатить оставшуюся сумму.

Справка УНИАН. ПАО «Укрнафта» – крупнейшая публичная нефтегазовая компания Украины. На ее долю приходится 68% добычи нефти и конденсата, а также 11% добычи газа в Украине.

Кроме того, «Укрнафта» является одним из крупнейших игроков на розничном рынке нефтепродуктов Украины: компании принадлежат более 560 АЗС по всей территории страны.

Акции «Укрнафты» включены в листинг Украинской биржи (УБ) и фондовой биржи ПФТС (Киев). Депозитарные расписки на акции «Укрнафты» торгуются на Франкфуртской фондовой бирже.