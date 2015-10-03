Яценюк заявляет, что Украина на 80% уменьшила зависимость от российского газа

Как передает корреспондент УНИАН, об этом премьер сказал во время встречи со студентами и преподавателями Черновицкого национального университета им. Юрия Федьковича.

"Дешевого газа не бывает. Мы там уже были. Соглашение о дешевом газе закончилось оккупацией Крыма. Дешевый газ может быть только там, где есть дешевый сыр", - заявил премьер.

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По его словам, Украина потребляет слишком много природного газа. А Яценюк своей задачей видит введение справедливых тарифов на газ, уменьшение потребления, уменьшение зависимости от российского газа и модернизацию украинской экономики.

Как сообщал УНИАН, ранее Яценюк подчеркивал, что для прохождения отопительного сезона Украина должна закачать в хранилища не менее 19 млрд кубометров газа. На текущий момент запасы газа составляют 15,5 млрд кубометров.

Объем газа, который может быть закуплен у российского "Газпрома", составит около 2 млрд кубометров. Оставшийся объем будет закуплен в Европе.

По словам главы "Нафтогаза" Андрея Коболева, стоимость российского газа в четвертом квартале для Украины составит 227,36 долл. за тысячу кубометров.

На закупку правительство Украины выделить 500 млн долл. Остальные необходимые для оплаты газа средства могут выделить доноры Украины - Всемирный банк и ЕБРР.