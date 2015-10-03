Правительство накопило $1,3 миллиарда на прохождение отопительного сезона - Яценюк

Об этом сообщил премьер-министр Украины Арсений Яценюк на совещании с главами облгосадминистраций в рамках рабочей поездки в Черновцы 3 октября, проинформировали УНИАН в пресс-службе Кабмина.

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В то же время глава правительства заявил о необходимости для губернаторов обеспечить своевременное начало отопительного сезона: «Если не будет тепла, люди не будут платить по счетам. Второе - чтобы вы вовремя собирали деньги. Если не будет денег - газа тоже не будет».

Задача, которую поставило перед собой правительство - освободиться от российской газовой зависимости. Уже сейчас, отметил Яценюк, 70% газа Украина покупает из Европы.

Яценюк напомнил, что правительство установило льготную цену на 200 куб м газа для домохозяйств, использующих газ для отопления. Сейчас она составляет 3600 грн за тыс куб м.

Премьер обратился к руководителям ОГА обеспечить оформление субсидий для граждан.