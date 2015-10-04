Луганск остался без электроэнергии из-за аварии на ТЭС

Как заявила заместитель председателя Луганской областной военно-гражданской администрации Ольга Лишик, технические причины вывели из строя энергоблоки, в связи с чем город остался без света, передает ТСН.

Читайте такжеКрасный Крест возобновил деятельность в "ЛНР" после получения аккредитации "местных властей"Согласно сообщению, в результате технологической аварии на ТЭС без электроэнергии остался Луганск и многие города Луганской области. Причины аварии выясняются. Кроме того, энергохолдинг ДТЭК подтвердил аварию. "В 20:55 на ДТЭК Луганская ТЭС произошла технологическая авария, в результате которой станция "села на ноль" и север Луганской области остался без света. Оперативный персонал занят пусковыми операциями", - говорится в сообщении холдинга.

Ранее сообщалось, что украинские военные установили флаг на Луганской ТЭС.