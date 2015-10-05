Цены на нефть умеренно растут на статистике из США

Мировые цены на нефть демонстрируют положительную динамику в понедельник на фоне статистики по числу буровых установок в Соединенных Штатах, свидетельствуют данные торгов, сообщает Прайм.

"По состоянию на 9:41 стоимость ноябрьских фьючерсов на WTI росла на 0,8% - до 45,91 доллара за баррель, а на Brent - на 0,78%, до 48,51 доллара за баррель", - говорится в сообщении.

По данным американской нефтегазосервисной компании Baker Hughes, общее число буровых установок в США по итогам завершившейся рабочей недели сократилось на 29 единицы, или 3,5% и составило 809 единиц. В годовом выражении показатель снизился на 1113 единиц, или на 56,6%. Число установок по добыче нефти, снизилось на 26 единиц (до 614 штук, или минус 4,1%). Число буровых для добычи газа составило 195 установок, сократившись на 2 единицы.

"Мировые цены на нефть поддерживаются всплеском аппетита к риску и ожиданиями по снижению добычи в США", - заявил агентству Франс Пресс рыночный стратег IG Markets в Сингапуре Бернард Ау (Bernard Aw).

Тем не менее, статистика из США оказывает некоторое давление на стоимость "черного золота". Уровень безработицы в США в сентябре сохранился на уровне августа в 5,1%, но при этом число рабочих мест в несельскохозяйственных отраслях экономики выросло всего на 142 тысячи против ожидавшегося роста на 200 тысяч. Объем промышленных заказов в США в августе упал на 1,7% вместо ожидавшегося сокращения на 1,3%.

"Слабый отчет по числу рабочих мест в США повысил ожидания относительно того, что ФРС на некоторое время отложит повышение процентной ставки, что означает возможность более продолжительной поддержи ослабленной монетарной политикой акций по всему миру. Падение числа буровых для добычи нефти предполагает, что мы можем увидеть снижение добычи в США, которое облегчит проблему перенасыщения", - заключил эксперт.

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