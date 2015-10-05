Запасы газа в украинских хранилищах выросли до 15,8 миллиарда кубометров

Запасы природного газа в украинских подземных хранилищах (ПХГ) с 26 сентября по 3 октября увеличились на 1,6%, или на 241 миллион кубометров, до 15,758 миллиарда кубометров.

Об этом говорится в сообщении оператора газотранспортной системы Украины компании "Укртрансгаз".

Согласно данным госкомпании, среднесуточные объемы закачки газа в ПХГ составляют около 20 миллионов кубометров.

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Как сообщал УНИАН, по словам премьер-министра Арсения Яценюка, Украина к началу отопительного сезона 2015-2016 гг. и для гарантии бесперебойного транзита российского газа в ЕС должна увеличить объемы газа в своих подземных хранилищах до 19 миллиарда кубометров.

1 июля Украина приостановила импорт газа из РФ.