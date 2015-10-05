Саудовская Аравия продолжает снижать цены на нефть

Саудовская Аравия увеличила скидки для покупателей своей нефти, борясь за долю на мировом рынке этого сырья, сообщает Lenta.ru.

В прайс-листе госкомпании Saudi Aramco, направленном покупателям в воскресенье, цена для поставок в Азию снижена на 1,7 доллара за баррель. Об этом сообщает The Wall Street Journal. Saudi Aramco является основным поставщиком нефти из этой страны.

"Таким образом, нефть, поставляемая на мировой рынок из Саудовской Аравии, теперь будет на 1,6 доллара дешевле, чем "черное золото", добываемое в эмирате Дубай. Ранее саудовская нефть была на 10 центов дороже дубайской. Компания Saudi Aramco также снизила цену тяжелой нефти, поставляемой в страны Дальнего Востока — скидка составила 2 доллара с каждого барреля. Для США цены на саудовскую нефть снижены на 30 центов", - говорится в сообщении.

Введение скидок The Wall Street Journal объясняет желанием саудовской госкомпании увеличить свою долю на мировом рынке нефти. Ранее аналогичные скидки ввели другие нефтяные компании из арабских стран. При этом в последние месяцы объем производства нефти в Саудовской Аравии составил 10 миллионов баррелей в сутки, почти сравнявшись с российским. Как указывает издание, в сентябре российские компании нарастили добычу до рекордных со времен СССР 10,74 миллиона баррелей в сутки.

Между тем, по данным Bloomberg, к 8 утра в понедельник стоимость нефти марки Brent выросла на 0,75 процента — до 48,49 доллара за баррель, а американская WTI — на 0,8 процента, до 45,89 доллара за баррель.