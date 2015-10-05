Запасы угля на украинских ТЭС превысили 2 миллиона тонн

Запасы угля на складах украинских теплоэлектростанций за период c 28 сентября по 5 октября увеличились на 11,5% - до 2,007 миллиона тонн с 1,8 миллиона тонн, говорится в сообщении госкомпании "Укрэнерго".

Согласно сообщению, из общего объема топлива 962,9 тысяч тонн приходится на антрацитовые угли, которые в Украине в дефиците. Их запасы за указанный период увеличились на 15,2%.

При этом 453,1 тысяч тонн антрацитовых углей находятся на Луганской ТЭС, которая работает отдельно от украинской энергосистемы.

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Как сообщал УНИАН, к 1 октября Украина должна была накопить 3,2 миллиона тонн угля на складах ТЭС и ТЭЦ.

14 сентября глава правительства Арсений Яценюк обвинил руководство Минэнергоугля в срыве выполнения плана мероприятий по подготовке к отопительному сезону, в том числе в части организации поставок угля на теплоэлектростанции. При этом премьер-министр потребовал от Минэнергоугля выполнить все озвученные ранее правительством требования по закупке угля и загрузке топливом украинских теплоэлектростанций.

Яценюк также напомнил, что правительство выделило необходимые средства на закупку топлива, однако они так и не были использованы по назначению.