Еврокомиссия: вопрос подписания "зимнего пакета" по газу остается за Киевом и Москвой

Как передает собственный корреспондент УНИАН, об этом сегодня в Брюсселе сообщила пресс-секретарь вице-президента Европейской комиссии по вопросам Энергетического союза Анна-Каиса Итконен, отвечая на вопрос, на каком этапе сейчас находится процедура подписания документа после того, как он был парафирован.

При этом она также сослалась на слова президента Франции Франсуа Олланда, которые он сказал на пресс-конференции 2 октября по завершении переговоров в «нормандском формате».

«Президент Олланд сказал, что мы обсудили газовые договоренности, было гарантировано, что соглашение будет подписано, а затем будет выполнено. Нам действительно нечего добавить. Они (украинская и российская стороны) не подписали контракт, они его парафировали. Сейчас остается правительствам продолжить необходимый процесс», - сказала Итконен.

Комментируя заявление российской стороны о том, что нет необходимости в официальном подписании, если Украина будет платить, пресс-секретарь отметила, что это вопрос двусторонних отношений между двумя компаниями, и является отдельной темой.

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Как сообщал УНИАН, 26 сентября министры энергетики Украины и России Владимир Демчишин и Александр Новак, а также вице-президент Европейской комиссии Марош Шефчович согласовали условия зимнего газового пакета. Документ был парафирован, однако его подписание и утверждение требовало отдельных процедур.

30 сентября глава «Нафтогаза» Андрей Коболев заявил, что Украина согласовала все необходимые процедуры для подписания протокола об организации поставок газа из России в Украину в рамках «зимнего пакета».

В то же время министр энергетики России Александр Новак 3 октября заявил, что формально подписание "зимнего пакета" уже не нужно - договоренности достигнуты и для начала поставок нужна только оплата газа "Нафтогазом".