Добыча угля в Украине за 9 месяцев сократилась вдвое

Добыча энергетического и коксующегося угля в Украине в январе-сентябре 2015 года из-за боевых действий на Донбассе сократилась более чем вдвое по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 29,643 миллиона тонн с 53,4 миллиона тонн.

Об этом говорится в оперативных данных Министерства энергетики и угольной промышленности, размещенных на сайте Профсоюза работников угольной промышленности.

Согласно сообщению, 5,016 миллиона тонн, или 16,9%, от общего объема угля было добыто на государственных шахтах.

В сентябре добыча угля в Украине составила 3,607 миллиона тонн. Госшахты за прошлый месяц подняли на-гора 527 тысяч тонн твердого топлива.

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Как сообщал УНИАН, Украина в 2014 году из-за военных действий на Донбассе сократила добычу энергетического и коксующегося угля по сравнению с 2013 годом на 22% – до 65 миллионов тонн. Добыча энергетического угля сократилась на 29,3% – до 44,7 миллиона тонн.

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Справка УНИАН. Украина из-за боевых действий на востоке страны, продолжающихся с апреля прошлого года, испытывает значительный дефицит угля, в первую очередь энергетического (антрациты), добыча которого сконцентрирована в Донецкой и Луганской областях, в районах, подконтрольных боевикам. Дефицит угля сказывается на работе электростанций, которые вынуждены снижать производственные мощности.