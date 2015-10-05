Юристы для суда с "Газпромом" обойдутся "Нафтогазу" в 2,5 миллиона евро
16:43, 05 октября 2015Энергетика
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«Нафтогаз» нанял компанию Wikborg, Rein & Co еще в 2014 году для защиты своих интересов в Стокгольмском арбитраже
REUTERS
НАК «Нафтогаз Украины» заплатит 2,5 млн евро норвежской юридической компании Wikborg, Rein & Co для защиты своих интересов во время урегулирования споров с российским газовым монополистом компанией «Газпром».
Как говорится в сообщении, размещенном на веб-портале «Государственные закупки», контракт заключается до конца 2015 года.
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Как сообщал УНИАН, «Нафтогаз» нанял компанию Wikborg, Rein & Co еще в 2014 году для защиты своих интересов в Стокгольмском арбитраже, где требует от «Газпрома» более 16 млрд долл. Тогда «Нафтогаз» заплатил юрфирме 1,3 млн евро.
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