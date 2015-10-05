"Газпром" опасается исков от экс-акционеров ЮКОСа

Об этом компания заявила в меморандуме последнего выпуска еврооблигаций в разделе «Факторы риска», пишет РБК.

«Последние решения суда, вынесенные против Российской Федерации по искам Hulley Enterprises Limited (Cyprus), Yukos Universal Limited (Isle of Man) и Veteran Petroleum Limited (Cyprus) могут подвергнуть нас риску потенциальных судебных разбирательств, принудительному исполнительному производству», — говорится в меморандуме.

В нем также сказано, что компания считает «необоснованным» любой потенциальный иск против нее, связанный с арбитражным разбирательством по делу ЮКОСа. «Но если заявители попытаются завладеть нашими активами, возможно, нам придется участвовать в судебном процессе. Если мы потерпим неудачу в защите своих активов, некоторые из них могут быть изъяты. Это будет иметь негативное влияние на наш бизнес, финансовое состояние и результаты операций», — говорится в документе «Газпрома».​

«В меморандуме всегда перечисляются все риски», — пояснил представитель «Газпрома».

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Летом 2014 года Гаагский суд постановил, что Россия обязана компенсировать «экспроприацию имущества» бывшим акционерам ЮКОСа, выплатив им $50 млрд.

В июне 2015 года французские и бельгийские судебные приставы приступили к исполнению судебных решений об аресте имущества России.