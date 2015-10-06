Нефть близится к $50 на новостях из России и США

Сегодня утром фьючерсы на Brent подорожали на $0,18 до $49,43 за баррель, а фьючерсы на WTI - на $0,10 до $46,36. В понедельник Brent подорожала на 2,3 процента, а WTI - на 1,6 процента, пишет Рейтер.

С начала года Brent подешевела на 14 процентов после 48-процентного падения в 2014 году, а WTI снизилась на 13 процентов, подешевев на 46 процентов в прошлом году.

Россия готова встретиться с ОПЕК и странами, не входящими в организацию, чтобы обсудить ситуацию на мировом рынке нефти, сообщил в выходные министр энергетики РФ Александр Новак, добавив, что на конец октября запланирована встреча с представителями Саудовской Аравии. Россия продолжает увеличивать добычу нефти, несмотря на падение мировых цен, чтобы не потерять долю рынка.

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Запасы нефти в США, по мнению аналитиков, на прошлой неделе выросли на 1,8 миллиона баррелей. На позапрошлой неделе запасы, по данным Управления энергетической информации, увеличились на 4 миллиона баррелей.

"Мы ожидаем, что давление на Brent сохранится до первого квартала будущего года. Цена в первом квартале 2016 года будет около $44, а к четвертому кварталу поднимется до $54. Мы ожидаем, что WTI в 2015 году будет дешевле Brent на $4-5", - сказал аналитик банка Natixis Абишек Дешпанде.