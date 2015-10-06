"Газпром" признал проблемы из-за санкций: оборудования нет, проекты дорожают

Санкции, ограничивающие покупку оборудования, технологий и услуг для разведки и добычи нефти на шельфе, в Арктике и на сланцевых месторождениях, а также санкции США, наложенные на газовые месторождения, стали причиной задержки некоторых проектов «Газпрома», затраты на них могут вырасти, говорится в проспекте компании к евробондам, пишут «Ведомости».

«Газпром» может оказаться не в состоянии быстро заменить некоторое оборудование или вообще не справиться с этой задачей, отмечается в документе. Под сомнение ставится сама возможность производить его в России – из-за недостатка технологий, инфраструктуры либо из-за его уникальности. Если «Газпром» не сможет закупить необходимое оборудование и технологии без значительных задержек или не сможет приобрести вообще, то планы по развитию соответствующих проектов могут быть существенно пересмотрены, пишет концерн.

По словам партнера RusEnergy Михаила Крутихина, к примеру, подводные комплексы могут выпускать только четыре компании в мире. Освоить их производство не могут даже Япония и Китай, а «Газпрому» в России это точно не удастся, категоричен эксперт: эти комплексы проектируются индивидуально, под каждое отдельное месторождение, нужны кадры, материалы и специальный софт, чего в России нет.

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Из-за санкций и низких цен на нефть «Газпром» и «Роснефть» не выполняют свои обязательства на шельфе, говорил на прошлой неделе замминистра природных ресурсов Денис Храмов. В 2015 г. сроки разведочного бурения по пяти лицензиям «Газпрома» и восьми лицензиям «Роснефти» перенесены на два-три года. В 2015–2017 гг. они должны пробурить девять скважин вместо 31, но есть опасения, что компании не справятся и с этим, говорил чиновник.