Суд признал право "Надра Украины" на долю в Сахалинском газовом месторождении

Согласно сообщению, 5 октября текущего года столичный апелляционный хозсуд удовлетворил апелляционную жалобу заместителя прокурора Киева и отменил решение Хозсуда Киева от 2 июля, которым было отказано в удовлетворении иска о признании права собственности «Надра Украины» на долю в совместной деятельности на Сахалинском месторождении. Данный иск зампрокурора Киева подавал в интересах «Надра Украины» к компании «Голден Деррик» и других участников договоров о совместной деятельности.

В госкомпании напоминают, что в результате отчуждения бывшими должностными лицами «Надра Украины» в пользу «Голден Деррик» долей в совместной деятельности на Сахалинском месторождении государство, в лице «Надра Украины», потеряло контроль за добычей газа на Сахалинском месторождении и получением прибыли.

Так, 10 ноября 2014 года Генеральная прокуратура сообщила о подозрении в совершении уголовного преступления бывшими руководителями «Надра Украины» - злоупотребление властью или служебным положением при подписании в 2012-2013 годах договоров купли-продажи долей в совместной деятельности на Сахалинском месторождении. В конце 2014 года «Надра Украины» обратилась в Хозяйственный суд Киева с иском к «Голден Деррик» о расторжении трех договоров купли-продажи долей в совместной деятельности на Сахалинском месторождении, которые позже суд расторгнул.

Для возобновления участия компании в совместной деятельности на месторождении и с учетом расторжения Хозяйственным судом договоров купли-продажи долей 17 апреля текущего года прокуратура Киева подала в Хозсуд Киева три исковых заявления о признании права собственности «Надра Украины» на доли в совместной деятельности. Но, 22 июня и 2 июля 2015 года судьи отказали в удовлетворении двух исковых заявлений.

В сообщении приводятся слова председателя правления «Надра Украины» Ярослава Климовича, который подчеркнул, что отмена решения Хозяйственного суда Киева от 2 июля является очень важным для госкомпании, поскольку предоставляет ей право на участие в совместной деятельности на Сахалинском месторождении и получение государством в лице «Надра Украиины» прибыли.

Кроме того, отмечается, что данное решение Киевского апелляционного хозсуда имеет важное значение для трудового коллектива компании и ее дочерних предприятий, поскольку позволит выплатить задолженность дочерних предприятий по заработной плате, налогам и обязательным платежам, а также улучшить финансовое положение компании.

При этом сообщается, что «Надра Украины» верит, что Киевским апелляционным хозяйственным судом и в дальнейшем правосудие будет осуществляться на принципах законности, равенства, состязательности и справедливости.

«Компания надеется, что рассмотрение второй апелляционной жалобы заместителя прокурора Киева в суде апелляционной инстанции, назначенное к рассмотрению на 7 октября 2015 года в 11:30, также состоится с учетом вышеуказанных принципов осуществления правосудия», - резюмировали в «Надра Украины».

Справка УНИАН. Национальная акционерная компания "Надра Украины" является ведущей компанией в сфере геологоразведочных работ в Украине и владеет 20 специальными разрешениями на пользование нефтегазоносными недрами (ресурсная база которых составляет 47 млн тонн условного топлива), 120 скважинами на восстановление, 16 первоочередными участками под буровые работы на нефть и газ, 40 участками для проведения сейсмических исследований. Кроме того, разработаны 23 бизнес-проекта на перспективные участки недр.

В состав компании входят 13 геологоразведочных и специализированных предприятий.

100% акций «Надра Украины» принадлежат государству в лице Государственной службы геологии и недр.