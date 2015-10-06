Украина с начала года импортировала газа из ЕС в 2,3 раза больше, чем из России

Украина за январь-сентябрь 2015 года увеличила объем импорта природного газа из стран Евросоюза по сравнению с аналогичным периодом 2014 года в 4 раза - до 8,8 миллиарда кубометров, говорится в сообщении госкомпании "Укртрансгаз".

Как отметили в компании, доля импортного газа из ЕС с начала года выросла до 70%, а российского – уменьшилась до 30%.

"За 9 месяцев текущего года с РФ для нужд отечественных потребителей поступило 3,8 миллиарда кубометров голубого топлива", - говорится в сообщении "Укртрансгаза".

Также в компании сообщили, что в сентябре Украина импортировала весь природный газ из Словакии.

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Как сообщал УНИАН, крупнейший в Украине государственный энергохолдинг "Нафтогаз Украины" ведет переговоры с европейскими поставщиками о снижении цен на импортируемый из Евросоюза газ.

По данным словацкой компании Eustream, Украина с 1 октября сократила импорт природного газа из Словакии почти в три раза по сравнению с среднесуточными объемами сентября - до 8,1 миллиона кубометров в сутки.

По словам министра энергетики Украины Владимира Демчишина, на сегодняшний день нет смысла закупать газ при снижающихся ценах на европейском рынке.