"Киевэнерго" Ахметова думает о закупке газа у независимых поставщиков

Энергогенерирующая компания "Киевэнерго", подконтрольная бизнесмену Ринату Ахметову, в связи с вступлением в силу с 1 октября закона о рынке природного газа рассматривает возможность закупки углеводородов у независимых поставщиков, если предложенные ими цены будут конкурировать с ценами государственного монополиста НАК "Нафтогаз Украины".

Об этом сообщила сегодня на пресс-конференции в Киеве финансовый директор "Киевэнерго" Татьяна Грязнова.

"В случае, если стоимость газа, которая будет предложена независимыми поставщиками, будет конкурировать с той стоимостью газа, которую будет предлагать "Нафтогаз", мы обязательно будем покупать у независимого поставщика", - сказала Грязнова.

В то же время, по ее словам, на сегодняшний день отсутствуют механизмы работы на новом рынке природного газа Украины, за разработку которых в том числе отвечает Кабинет министров.

"На сегодняшний день, к сожалению, не отработаны механизмы работы в этом рынке. Например, спецсчета, которые мы имеем по тепловой энергии. Физически все деньги все равно поступают на эти спецсчета, которые распределяются "Нафтогазу", независимо от того, у кого мы планируем в будущем закупать этот газ", - отметила Грязнова.

Читайте такжеКомпания Ахметова в первом полугодии увеличила убыток в 4 раза

Как сообщал УНИАН, в Украине с 1 октября 2015 года вступил в силу закон о рынке природного газа, в соответствии с которым крупнейший в Украине государственный энергохолдинг "Нафтогаз Украины" теряет монополию на этом рынке.

"Мы фактически строим полностью европейскую немонополизированную систему рынка природного газа, где поставщик сам определяет, кому продавать и где, покупатель сам определяет, у кого покупать", - заявил накануне премьер-министр Арсений Яценюк, комментируя данный закон.