Рада поддержала в первом чтении снижение налогов для газодобывающих компаний

Верховная Рада поддержала в первом чтении депутатский законопроект, предусматривающий снижение в два раза ставок рентной платы для газодобывающих компаний за пользование недрами.

За соответствующий законопроект №2835 проголосовали 228 депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов.

Стоит отметить, что парламент одобрил в первом чтении законопроект группы депутатов, которым предлагается, в отличие от отклоненного правительственного, снизить налогообложение для всех компаний, включая крупнейшего газодобытчика в Украине – госкомпанию "Укргазвыдобування".

Законопроектом предлагается снизить рентные ставки на пользование недрами для компаний, добывающих газ на глубине до 5 км, до 29% с 55% (в случае "Укргазвыдобування" - с 70%). Для компаний, которые добывают газ на глубине свыше 5 км, - до 14% с 28%.

При этом, после ряда дискуссий, авторы законопроекта решили сохранить 70% ренту на добычу природного газа по договорам о совместной деятельности, когда частные компании берут в разработку государственные месторождения, на которых уже велась добыча газа.

6 октября депутаты также рассматривали законопроект Кабмина, в котором предлагалось сохранить высокое налогообложение госкомпании "Укргазвыдобування".

По словам министра энергетики Владимира Демчишина, повышенная рентная ставка для "Укргазвыдобування" является источником для покрытия расходов бюджета на субсидии населению тарифов на энергоресурсы.

При этом, народный депутат Виктория Войцицкая, выступая в Верховной Раде 6 октября, отметила, что "Укргазвыдобування" имеет задолженность перед Государственной фискальной службой в 6 миллиардов гривень за неуплату рентных платежей.

В конечном итоге, после продолжительной дискуссии, правительственный законопроект был отклонен депутатами.

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Как ранее сообщал УНИАН, в конце декабря 2014 года Верховная Рада приняла закон о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины.

После этого ряд частных газодобывающих компаний, акции которых котируются на европейских биржах, заявляли о пересмотре своих инвестиционных программ в Украине, что, по их мнению, приведет к снижению буровых работ в 2015 году и падению добычи газа.