The New York Times: Российский нефтяной гигант продает активы

Об этом сообщает Эндрю Крамер в статье под названием «Российский нефтяной гигант продает активы», опубликованной на сайте газеты The New York Times.

С мощным союзником в лице президента Владимира Путина, Роснефть более чем десять лет жадно росла внутри России и за ее пределами, как компания, символизирующая богатство и могущество России во время нефтяного бума.

Но ситуация изменилась в этом году. Роснефть, хотя по-прежнему является крупнейшей в мире биржевой нефтяной компанией, продает активы, пытаясь погасить долг.

«Правительство действительно столкнулось с трудными временами», сказал Ильдар Давлетшин, энергетический аналитик Ренессанс Капитал, московского инвестиционного банка.

Средняя цена нефтяной смеси Урал, главного российского экспортного сорта, составляла $ 97 за баррель в прошлом году, но в первой половине этого года она составила в среднем всего $ 57, и торгуется еще ниже этой осенью.

Начиная с этого лета, некоторые аналитики видят отход от экономической модели последних лет, когда политические союзники, такие как президент Роснефти Игорь Сечин, управляют крупными государственными компаниями с новым акцентом на эффективность и даже конкуренцию.

Хотя еще слишком рано оценивать серьезность этой перемены, последствия уже ощущаются в нефтяной промышленности. Сечин, когда-то неприступная фигура в российской политике и, как Путин, бывший агент советской разведки, почувствовал пренебрежение, которое уменьшило его важность. Однако, пока в этом году было только одно громкое увольнение руководителя в индустрии с политическим оттенком.

После того, как региональная нефтяная компания Башнефть была ренационализирована в прошлом году после юридического сражения, активы не сразу были объединены с Роснефтью, как ожидалось. Затем, Роснефти отказали в средствах из фонда для погашения задолженности; она была вынуждена вместо этого, продавать активы и предложить Китаю пакеты акций сибирских нефтяных проектов, то, чему Россия до сих пор сопротивлялась.

Роснефть и Китайская национальная химическая корпорация обменяли в сентябре долю в НПЗ в процессе строительства на Дальнем востоке на акции заводов внутри Китая, сделка, которая передает китайцам авансовые инвестиции в российском НПЗ.

«Они должны адаптировать старую модель», сказал Давлетшин. «Старая модель была основана на крупных государственных компаниях. Я сомневаюсь, что Путин станет менять это в разгар кризиса. Но если они используют эту модель, то должны убедиться, что она работает», и не забирает деньги из государственной казны.

Всего через два года после покупки совместного предприятия ВР в России, ТНК-BP, то, что рассматривали, как еще один шаг к консолидации отрасли в руках государства, Роснефть изменила мнение этой весной и продала ВР 20-процентную долю в «Таас-Юрях» в Восточной Сибири.

В августе компания официально отменила свой запрос на выделение средств из одного из суверенных фондов России, оставив себе фактически единственный вариант – лишиться активов. Руководители Роснефти говорят, что их стратегия "снижает задолженность", которая возникла после покупки ТНК-ВР. $ 25 млрд синдицированного кредита в крупных западных банках, в том числе Barclays и Bank of America, необходимо погасить в течение ближайших шести месяцев.

Вернувшись к высоким ценам на нефть, BP продала совместное предприятие ТНК-BP здесь по цене, которая оценивала запасы около $ 4,50 за баррель. Затем в этом году, она заплатила около $ 2 за баррель за свою долю на новом месторождении. Продав дорого и купив дешево у Роснефти, президент ВР в России, Дэвид Кэмпбелл, заявил на церемонии подписания в Санкт-Петербурге в июне, «Я рад, мы смогли заключить эту сделку».

Российское правительство не выражает никакого одобрения по поводу того, что в настоящее время открыто предлагают высшие должностные лица – плохое управление крупными государственными предприятиями, хотя Роснефть не выделяют.

После того как президент Российской железнодорожной монополии Владимир Якунин, еще один давний сподвижник Путина и известный бывший агент КГБ, подал в отставку, министр экономики, Алексей Улюкаев, сказал, что управление железной дороги вернулось в «царство реальности». Руководители больше не просят 140 миллиардов рублей, или $ 2 млрд, для спасения, и могут, вместо этого, сократить расходы, сказал Улюкаев.

Правительство, сказал Александр Абрамов, экономист в Высшей школе экономики, борется с проблемой собственного производства – сформированные в последнее десятилетие гигантские неэффективные государственные монополии, отличительная черта экономической политики Путина.

Неудивительно, что растрата и неэффективность процветали. Капитализация Роснефти теперь ниже на Лондонской фондовой бирже, примерно $ 38 млрд, а не $ 56 млрд, которые компания заплатила за дочернюю ТНК-ВР два года назад.

Роснефть, в заявлении, обратила внимание на исключительно низкие издержки производства компании на нынешних полях накачки и высокую прибыль. Затраты Роснефти в $ 3 за баррель при производстве – это самый низкий показатель среди крупных нефтяных компаний. «Компания постоянно работает над повышением эффективности», говорится в заявлении Роснефть. Акции Роснефти незначительно выросли в этом году, в то время как акции международных конкурентов упали на 27 процентов, к примеру, Shell.

Под управлением Сечина, заявила компания, резервы выросли на 40 процентов, и компания получала прибыль в течение последних 13 кварталов подряд. Перспективы на более длительный период менее определенные.

Добыча, по прогнозам, сократится на 1,1 процента в этом году в начале долгого, медленного снижения не только для Роснефти, но и нефтяной отрасли в целом, поскольку поля на суше в Сибири истощаются и приходят в упадок.

Перед тем, как вспыхнула напряженность во время кризиса в Украине, Роснефть планировала стабилизировать добычу, выводя промышленность на шельф.

Санкции отложили эти планы на неопределенный срок. В настоящее время, компания утверждает, что ее стратегия, чтобы удержать Россию в нефтяной промышленности, заключается в том, чтобы бурить более интенсивно на уже разработанных месторождениях в Западной Сибири.

«Чтобы не потерять долю рынка, мы приняли решение исправить бизнес-план в сторону того, чтобы выкачивать нефть из уже действующих месторождений», сказал Сечин премьер-министру Дмитрию Медведеву на встрече в августе. Сечин рассказал Медведеву, что он также встряхнет руководство неэффективных филиалов.

Роснефть заплатит примерно на $ 23 млрд меньше налогов в этом году по сравнению с прошлым из-за спада цен на нефть, и Роснефть лишится роли крупнейшего налогоплательщика страны. Газпром снова перенял эту роль. Роснефть будет прилагать все усилия, что бы сохранить текущие объемы производства. «Флат будет очень хорошим результатом» для предстоящего года, сказал Давлетшин.