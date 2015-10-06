Рада не смогла принять изменения в закон о рынке газа

Верховная Рада 6 октября не смогла принять ряд изменений в законодательство для внедрения новой модели рынка природного газа, закон о котором вступил в силу 1 октября 2015 года.

Законопроект №3072 о внесении изменений в действующее законодательство Украины не набрал необходимый минимум в 226 голосов депутатов.

Представляя данный законопроект замминистра энергетики Игорь Диденко сообщил, что положения предлагаемого документа были согласованы с секретариатом Европейского Энергетического Сообщества.

По словам Диденко, предлагаемые изменения в законодательство вводят обязательную арендную плату для облгазов за пользование распределительными сетями. Также документ наделяет Нацкомиссию по регулированию в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) правом применять санкции к участникам рынка за нарушения.

Министр энергетики и угольной промышленности Владимир Демчишин, выступая в Раде, отметил, что предлагаемые изменения в законодательство позволяют полноценно внедрить новую модель рынка природного газа, которым ликвидируется монополия НАК "Нафтогаз Украины", а потребителю предоставляется право самостоятельно выбирать поставщика.

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Как сообщал УНИАН, в Украине с 1 октября 2015 года вступил в силу закон о рынке природного газа, в соответствии с которым крупнейший в Украине государственный энергохолдинг "Нафтогаз Украины" теряет монополию на этом рынке.

"Мы фактически строим полностью европейскую немонополизированную систему рынка природного газа, где поставщик сам определяет, кому продавать и где, покупатель сам определяет, у кого покупать", - заявил накануне премьер-министр Арсений Яценюк, комментируя данный закон.