Украина готовит иск к России по активам "Черноморнефтегаза" в аннексированном Крыму

Министерство юстиции Украины готовит иск к Российской Федерации по активам крупного газодобытчика на шельфе Черного моря - компании "Черноморнефтегаз", над которой Украина утратила контроль весной 2014 года после аннексии Крыма.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в Верховной Раде заявил министр энергетики и угольной промышленности Владимир Демчишин.

"Я знаю, что Минюст готовит иск к Российской Федерации, в который входят претензии по "Черноморнефтегазу" и активам, которые находились в Черноморском бассейне. Это будут огромные суммы", - сказал Демчишин.

По словам министра, после аннексии Россией Крыма Украина утратила около 1,5 миллиарда кубометров газа в год, добываемых "Черноморнефтегазом".

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Как сообщал УНИАН, Кабинет министров в августе 2015 года поручил крупнейшему в Украине энергетическому госхолдингу "Нафтогаз Украины" нанять юристов для защиты своих имущественных прав в Крыму.

Справка УНИАН. "Черноморнефтегаз" входит в состав НАК "Нафтогаз Украины" и специализируется на разведке и добыче нефти и газа в акватории Черного и Азовского морей.

В настоящее время на балансе "Черноморнефтегаза" находятся 17 месторождений, из которых 11 газовых, 4 газоконденсатных и 2 нефтяных. Суммарные запасы всех месторождений на сегодняшний день составляют: по природному газу – 58,56 миллиарда кубометров, по газовому конденсату – 1 231 тысяча тонн, по нефти – 2 530 тысяч тонн.

19 марта 2014 года буровые установки "Черноморнефтегаза" в Крыму были захвачены вооруженными людьми.