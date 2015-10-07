Компания российского миллиардера хочет купить месторождения EON в Норвегии

Переговоры группы LetterOne российского миллиардера Михаила Фридмана (член совета директора Альфа-банка, совладелец и глава наблюдательного совета Альфа-Групп) с немецкой EON о покупке доли в ее нефтегазовых месторождениях в норвежской части Северного моря находятся в продвинутой стадии, пишут "Ведомости" со ссылкой на The Financial Times.

По данным близких к переговорам источников, сумма сделки оценивается в $1,2 млрд. О ней может быть объявлено в ближайшие дни. Информацию о возможной сделке подтверждают также три источника Reuters в нефтяной отрасли и банковских кругах.

Читайте такжеВеликобритания требует от российского миллиардера продать лицензию на добычу нефтиEON владеет 28,1% в нефтегазоконденсатном месторождении Skarv в Норвежском море (оно находится под управлением BP). Его предполагаемая мощность - 165 000 баррелей нефти в сутки. В месторождении Njord, находящемся под управлением Statoil, EON владеет 30%, а в месторождении Hyme – 17,5% От продажи всех своих нефтегазовых активов в Норвегии, британской части Северного моря и Алжира в рамках реструктуризации EON рассчитывает выручить $2 млрд.

При этом LetterOne должна продать свои месторождения на британском шельфе Северного моря до октября. Их она получила в марте 2015 г., купив у немецкой RWE нефтегазовую компанию Dea за 5 млрд евро. Сделку одобрили все страны, где работает Dea, кроме Великобритании. Министр энергетики королевства предупредил, что если активы не будут проданы другому владельцу, у компании будет отозвана лицензия на разработку месторождений. Всего у LetterOne в Северном море 11 участков, которые обеспечивают 3–5% добычи газа в Великобритании.

По данным FT, в числе последних претендентов на покупку активов LetterOne значились швейцарский химический холдинг Ineos, а также два частных инвестиционных фонда Siccar Point Energy и Chrysaor.