Нефть продолжает дорожать: котировки приближаются к отметке $52,7 за баррель

На мировых торгах в среду, 7 октября, цены на нефть растут.

Согласно данным торгов на Интерконтинентальной бирже, стоимость ноябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent повысилась на 1,3% - до $52,62 за баррель, марки WTI - на 2,2%, до $49,58 баррель.

Читайте такжеГлава IEA: нефть по $45 за баррель – это надолгоКак передает Reuters, запасы нефти в США снизились на 1,2 миллиона баррелей на прошлой неделе, по данным Американского института нефти (API), при прогнозе повышения на 2,2 миллиона баррелей. EIA опубликует официальный отчет о запасах в среду.

Кроме того, ОПЕК видит улучшения на мировом рынке нефти за счет роста спроса и снижения поставок из стран, не входящих в картель. Генеральный секретарь картеля Абдулла аль-Бадри 6 октября призвал страны, не входящие в ОПЕК, совместно заняться проблемой избытка нефти на рынке, после чего котировки подскочили более чем на 2 процента.