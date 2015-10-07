В "Газпроме" заявляют, что поставлять газ в Украину будут только по предоплате

Договоренности о поставках газа в Украину, заключенные в Брюсселе, не отвечают на вопрос, как Киев будет платить за газ зимой, заявил глава "Газпрома" Алексей Миллер, передает ПРАЙМ.

Он отметил, что Россия за поставки газа предоплату пока не получила, хотя со стороны Москвы подготовлены и подписаны все необходимые документы.

Читайте такжеЕврокомиссия: вопрос подписания "зимнего пакета" по газу остается за Киевом и Москвой"Поставки газа в Украину будут осуществляться строго по предоплате... Соглашение трехстороннее, которое было подписано в Брюсселе в конце сентября, оно не дает полностью ответы на вопросы, как же все-таки Украина будет платить за поставки газа зимой", - заявил Миллер в интервью телеканалу "Россия 24".

Как известно, итогом газовых переговоров в Брюсселе 25 сентября в формате Украина-ЕС-Россия стало парафирование трехстороннего протокола поставок российского газа в отопительный период в Украину. Подписание основного документа планировалось до 1 октября. 2 октября министр энергетики и угольной промышленности Владимир Демчишин заявил, что газовые механизмы будут согласованы в Париже в «нормандском формате».

Но 2 октября по завершению пятичасовой встречи в парижском Елисейском дворце канцлера Германии Ангелы Меркель, президентов Франции и Украины Франсуа Олланда и Петра Порошенко, а также главы Российской Федерации Владимира Путина ясность в газовом вопросе не появилась. Подписание соглашения переносится на ноябрь. Об этом, по сообщениям западных СМИ, сказал Олланд. Именно на ноябрь запланированы очередные переговоры «нормандской четверки».