"Укртрансгаз" привлечет у двух банков кредитов на 300 миллионов

Госкомпания «Укртрансгаз», являющаяся оператором отечественной газотранспортной системы, привлечет у «Укргазбанка» и «Альфа-банка» кредиты на общую сумму 300 млн грн сроком на 1 год.

Об этом говорится в сообщении «Укртрансгаза», опубликованном на сайте «Государственные закупки».

Согласно сообщению, «Укртрансгаз» возьмет у «Укргазбанка» 100 млн грн на один год, а у «Альфа-банка» два кредита по 100 млн грн каждый сроком на один год.

Цели привлечения займа не уточняются.

Конечный срок подписания кредитных соглашений – 4 ноября 2015 года.

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Как сообщал УНИАН, «Укртрансгаз» за 2014 год вдвое уменьшил кредитный портфель в гривне - до 0,535 млрд грн с 1 млрд грн по состоянию на 1 января 2014 года.

Аналогичная ситуация с кредитным портфелем «Укртрансгаза» в иностранной валюте - на начало 2014 года он составлял 90,8 млн долл., на начало текущего года – 45,3 млн долл.

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Справка УНИАН. «Укртрансгаз» эксплуатирует 12 подземных хранилищ газа общей активной емкостью около 31 млрд куб. м. Подземные хранилища газа являются составной частью системы газоснабжения Украины и транзита газа через ее территорию.

100% акций «Укртрансгаза» находятся в собственности НАК «Нафтогаз Украины».